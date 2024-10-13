В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

В Киевской области в ночь на 13 октября сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области работали силы ПВО.

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