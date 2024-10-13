Астрологический прогноз на 13 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от любых финансовых операций – кроме убытков они ничего не принесут.

Символ дня: Сердце.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: обострившиеся хронические заболевания необходимо лечить по назначенной лечащим врачом схеме.

Питание дня: основу рациона в этот день должны составлять овощи, фрукты и травяные чаи.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно делать заготовки на зиму, солить и квасить капусту.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение нескольких дней.

Табу дня: пролитая жидкость считается плохой приметой.

Цитата дня: «Приставлять одно доброе дело к другом так, чтобы между ними не осталось ни малейшего зазора, вот что значит наслаждаться жизнью» (Марк \Аврелий).

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