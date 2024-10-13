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Астрологический прогноз на 13 октября

Астрологический прогноз на 13 октября

Сердце - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от любых финансовых операций – кроме убытков они ничего не принесут. 

Символ дня: Сердце. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: желтый коралл, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: обострившиеся хронические заболевания необходимо лечить по назначенной лечащим врачом схеме.

Питание дня: основу рациона в этот день должны составлять овощи, фрукты и травяные чаи. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно делать заготовки на зиму, солить и квасить капусту. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они сбываются в течение нескольких дней. 

Табу дня: пролитая жидкость считается плохой приметой. 

Цитата дня: «Приставлять одно доброе дело к другом так, чтобы между ними не осталось ни малейшего зазора, вот что значит наслаждаться жизнью» (Марк \Аврелий). 

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