Во Львовском ТЦК прокомментировали массовые рейды в области

Во львовском ТЦК прокомментировали информацию о том, что их сотрудники проводят массовые рейды по заведениям во Львове и не только.

Об этом говорится в сообщении Львовского областного ТЦК в Facebook.

"В Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины. Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещения военнообязанных граждан по военному учету во время действия военного положения", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ТЦК заявили, что военные заинтересованы в прозрачности этого процесса, поэтому для этого были задействованы представители полиции.

"Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК или правоохранителей предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность", — добавили в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ТЦК пришли на концерт популярного комика.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Третьей штурмовой бригаде отреагировали на рейды ТЦК.

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