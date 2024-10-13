У Львівському ТЦК прокоментували масові рейди в області

У львівському ТЦК прокоментували інформацію про те, що їхні співробітники проводять масові рейди по закладах у Львові і не лише.

Про це йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК у Facebook.

"В Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян України. Військовослужбовці ТЦК та СП у Львівській області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ТЦК заявили, що військові зацікавлені в прозорості цього процесу, тому для цього були залучені представники поліції.

"Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК чи правоохоронців надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", - додали в ТЦК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ТЦК прийшли на концерт популярного коміка.

Крім того, ми раніше інформували, що у Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК.

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