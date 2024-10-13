Астрологічний прогноз на 13 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від будь-яких фінансових операцій – крім збитків, вони нічого не принесуть.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: загострення хронічних захворювань необхідно лікувати за призначеною терапевтом схемою.

Харчування дня: в основі раціону цього дня мають бути овочі, фрукти та трав'яні чаї.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна робити заготовки на зиму, солити і квасити капусту.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують чудодійну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими – вони здійснюються протягом кількох днів.

Табу дня: розлита рідина вважається поганою прикметою.

Цитата дня: "Приставляти одну добру справу до іншої так, щоб між ними не залишалося ні найменшого просвіту – ось що означає насолоджуватися життям" (Марк Аврелій).

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