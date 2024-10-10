РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО

Сбить ракеты врага не удалось.
В ночь на 10 октября военные агрессора РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 БПЛА.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе", — подчеркнули ПС.
С 19:00 9 октября до 10:00 10 октября было обнаружено более полусотни средств воздушного нападения противника:
- две баллистические ракеты "Искандер-М" : район пусков – временно аннексированный Крым;
- одну управляемую авиационную ракету Х-31П россияне выпустили из воздушного пространства Крыма;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 запустили из воздушного пространства полуострова;
- три зенитных управляемых ракеты С-300 атаковали с территории оккупированной Донбасса;
- 62 ударных БпЛА запустили из Приморско-Ахтарска и Курска.
"В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях", — сообщили военные.
Кроме того, 14 вражеских дронов были локационно потеряны в разных регионах Украины. Вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.
Воздушные силы подчеркивают, что на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.
Напомним, утром в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали город. Произошли попадания.