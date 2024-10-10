РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов: сколько целей сбило ПВО

В ночь на 10 октября военные агрессора РФ атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате российского удара ракетами и ударными БпЛА поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе", — подчеркнули ПС.

С 19:00 9 октября до 10:00 10 октября было обнаружено более полусотни средств воздушного нападения противника:

две баллистические ракеты "Искандер-М" : район пусков – временно аннексированный Крым;

баллистические ракеты : район пусков – временно аннексированный Крым; одну управляемую авиационную ракету Х-31П россияне выпустили из воздушного пространства Крыма;

управляемую авиационную ракету россияне выпустили из воздушного пространства Крыма; две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 запустили из воздушного пространства полуострова;

управляемые авиационные ракеты запустили из воздушного пространства полуострова; три зенитных управляемых ракеты С-300 атаковали с территории оккупированной Донбасса;

зенитных управляемых ракеты атаковали с территории оккупированной Донбасса; 62 ударных БпЛА запустили из Приморско-Ахтарска и Курска.

"В результате противовоздушного боя сбит 41 вражеский БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях", — сообщили военные.

Кроме того, 14 вражеских дронов были локационно потеряны в разных регионах Украины. Вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

Воздушные силы подчеркивают, что на 11:00 боевая работа продолжается. Несколько БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге.

Напомним, утром в Кривом Роге раздавались мощные взрывы. Российские беспилотники атаковали город. Произошли попадания.

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