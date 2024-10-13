На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

У Київській області в ніч проти 13 жовтня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно атакувала Україну дронами і ракетами різних типів.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині працювали сили ППО.

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