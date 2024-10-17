Украину атаковали вражеские беспилотники: названо направление движения

В ночь на 17 октября 2024 года Украину атаковали вражеские дроны.

В большом количестве областей объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение враждебных БПЛА:

1. БпЛА на севере Киевской области курсом на запад.

2. БпЛА в Киевской области курсом на Бориспольский район.

3. БпЛА в Черкасской области в северо-западном направлении.

4. БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

5. БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.

6. БпЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

Заметим, что ранее сообщалось, что в Киевской и нескольких других областях работает ПВО.

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