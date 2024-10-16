Чому неправильно казати вихідний день: мало хто про це знає

Багато хто з українців, розмовляючи каже "вихідний день", коли йдеться про день вільний від роботи чи "будній день", не замислюючись, що ці вирази містять зайве слово.

Чому не правильно казати "вихідний день"

За словами експерта Ольги Багній саме слово "вихідний" вже означає неробочий або святковий день. Тому, коли ми говоримо "вихідний день", ми фактично повторюємось, ніби-то кажемо "неробочий день день".

Додавання слова "день" є тавтологією, а використання виразу "вихідний день" є зайвим уточненням, яке дублює значення самого прикметника вихідний.

Вислів "вихідний день" є калькою з російської фрази "выходной день", для уникнення русизмів варто дотримуватися більш природних форм української мови.

Як правильно говорити українською замість "вихідний день"

Правильно буде використовувати такі форми:

Просто "вихідний" чи "вихідні" замість "вихідні дні". Це слово само по собі означає день, коли не потрібно працювати, тому його можна використовувати самостійно. Можна також казати "неробочий день" — якщо необхідно підкреслити, що йдеться саме про день, вільний від роботи, цей варіант буде точнішим або "день відпочинку" — цей варіант також є природним у контексті розмов про час, вільний від роботи.

Так само, замість "будні дні" потрібно казати "будні".

Правильно буде сказати "У мене завтра вихідний", "Відсвяткуємо на вихідних".

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