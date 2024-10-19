Росіяни готують обстріл інтернату в Суджі: що відомо

Росіяни готують обстріл інтернату в Суджі, де перебувають евакуйовані з Курщини. Це робиться для того, щоб знищити свідків брехні, яку розповсюджують на телеканалах.

Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив пресофіцер військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський.

Усі побачили, що українці не є фашистами. Це люди, які намагаються допомогти.

"Які надають їм медичну допомогу, які їх годують. Більшість мешканців висловлюють думку, що українські військові ставляться до них набагато краще, ніж рідна влада. Дуже багато закликів до курської влади, яка просто втекла й залишила людей напризволяще", - каже Дмитрашківський.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішну операцію в Курській області. І вона є проблемою для ворога.

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