Россияне готовят обстрел интерната в Судже, где находятся эвакуированные из Курщины. Это делается для того, чтобы уничтожить свидетелей лжи, распространяемой на телеканалах.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил пресс-офицер военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский.

Все увидели, что украинцы не фашисты. Это люди, пытающиеся помочь.

"Которые оказывают им медицинскую помощь, которые их кормят. Большинство жителей высказывают мнение, что украинские военные относятся к ним гораздо лучше, чем родные власти. Очень много призывов к курской власти, которые просто сбежали и оставили людей на произвол судьбы", — говорит Дмитрашковский.

Напомним, ВСУ продолжают успешную операцию в Курской области. И она проблема для врага.

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