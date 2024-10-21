Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не допускати сумнівів ні у своїх силах, ні у своїх намірах.

Символ дня: Орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно бути обережними – не займатися екстремальними видами спорту і не піднімати тяжкості.

Харчування дня: необхідно категорично відмовитися від м'яса та алкоголю.

Стрижка дня: стрижка зірками не вітається.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди на зберігання та проводити обрізання дерев та кущів.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовує силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни цієї ночі не можна ігнорувати – вони можуть показати людині її майбутнє.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти.

Цитата дня: «Моральні якості виявляються у зв'язку з наміром» (Арістотель).

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