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Астрологический прогноз на 21 октября

Астрологический прогноз на 21 октября

Орел - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным – главное, е допускать сомнений ни в своих силах, ни в своих намерениях. 

Символ дня: Орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта и не поднимать тяжести.

Питание дня: необходимо категорически отказаться от мяса и алкоголя. 

Стрижка дня: стрижка звездами не приветствуется. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение и проводить обрезку деревьев и кустов. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующий силу полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они могут показать человеку его будущее. 

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты. 

Цитата дня: «Нравственные качества обнаруживаются в связи с намерением» (Аристотель). 

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