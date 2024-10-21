Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным – главное, е допускать сомнений ни в своих силах, ни в своих намерениях.

Символ дня: Орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта и не поднимать тяжести.

Питание дня: необходимо категорически отказаться от мяса и алкоголя.

Стрижка дня: стрижка звездами не приветствуется.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение и проводить обрезку деревьев и кустов.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующий силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи нельзя игнорировать – они могут показать человеку его будущее.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Нравственные качества обнаруживаются в связи с намерением» (Аристотель).

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