В Кривом Роге – трое пострадавших в результате вражеского удара

Часть из них госпитализирована.
В настоящее время по состоянию после вражеской атаки в Кривом Роге — трое пострадавших.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в социальных сетях.
Двое госпитализированы в больницу. Средней тяжести жизни ничего не угрожает.
Напомним, что ранее сообщалось, что в результате вражеского ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры города.
Район очень плотной многоэтажной стройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса.
На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.
Штаб помощи людям разворачиваем перед ПК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва.
Напомним, накануне россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. В результате обстрела были повреждены гражданские здания, автомашины, ранения получили 17 человек.
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