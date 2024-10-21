В Кривом Роге – трое пострадавших в результате вражеского удара

Часть из них госпитализирована.

В настоящее время по состоянию после вражеской атаки в Кривом Роге — трое пострадавших.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в социальных сетях.

Двое госпитализированы в больницу. Средней тяжести жизни ничего не угрожает.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате вражеского ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры города.

Район очень плотной многоэтажной стройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса.

На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

Штаб помощи людям разворачиваем перед ПК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва.

Напомним, накануне россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. В результате обстрела были повреждены гражданские здания, автомашины, ранения получили 17 человек.

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