Президент Бразилии не сможет прилететь на саммит в Путин из-за несчастного случая

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва не приедет на саммит БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. В рамках саммита у него должна была состояться двусторонняя встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В пресс-службе президента Бразилии пояснили, что ему нельзя летать на дальние расстояния "по медицинским показаниям".

Как сообщает The Moscow Times, накануне, 19 октября, Лула да Силва попал в больницу из-за бытового несчастного случая, в результате которого он получил тупую травму затылка. После осмотра врачи посоветовали ему избегать дальних авиаперелетов и оставаться под наблюдением врачей.

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В этой связи президент Бразилии примет участие в саммите по видеосвязи.

Ранее в Кремле сообщили о достигнутой договоренности по двусторонней встрече российского и бразильского президентов во время саммита БРИКС.

Лула да Сильва должен был контактировать с Путиным впервые после своего избрания на третий срок в январе 2023 года.

Что известно о саммите в Казани

Саммит БРИКС в Казани будет 16-м по счету и впервые состоится в расширенном составе. К пяти основным странам БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) присоединились еще четыре — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Приглашение на саммит было направлено 38 государствам. По состоянию на 15 октября свое участие подтвердили 33 страны. 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. В частности, на саммит приедут глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман приглашение не принял, вместо него на саммит поедет министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Пока не дал окончательного ответа на свое присутствие президент Сербии Александр Вучич, пообещавший определиться не позднее 21 октября.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, президент Сербии Александар Вучич позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он назвал разговор "хорошим, открытым, долгим и содержательным".

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