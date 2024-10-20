Президент Бразилії не зможе прилетіти на саміт до Путіна через нещасний випадок

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва не приїде на саміт БРІКС, який відбудеться у російській Казані 22–24 жовтня. У межах саміту в нього повинна була відбутися двостороння зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

У пресслужбі президента Бразилії пояснили, що йому не можна літати на далекі відстані "за медичними показаннями".

Як повідомляє The Moscow Times, напередодні, 19 жовтня, Лула да Сілва потрапив до лікарні через побутовий нещасний випадок, внаслідок якого він отримав тупу травму потилиці. Після огляду лікарі порадили йому уникати далеких авіаперельотів та залишатися під медичним наглядом.

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У зв'язку з цим президент Бразилії братиме участь у саміті з відеозв'язку.

Раніше у Кремлі повідомили про досягнуту домовленість щодо двосторонньої зустрічі російського та бразильського президентів під час саміту БРІКС.

Лула да Сільва мав контактувати з Путіним уперше після свого обрання на третій термін у січні 2023 року.

Що відомо про саміт у Казані

Саміт БРІКС у Казані буде 16-м за рахунком і вперше відбудеться у розширеному складі. До п'яти основних країн БРІКС (Росія, Китай, Бразилія, Індія, ПАР) приєдналися ще чотири - Єгипет, Іран, ОАЕ та Ефіопія.

Запрошення на саміт було надіслано 38 державам. Станом на 15 жовтня свою участь підтвердили 33 країни. 24 з них будуть представлені на рівні перших осіб. Зокрема, на саміт приїдуть голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент ПАР Сіріл Рамафоса .

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Сальман запрошення не прийняв, замість нього на саміт поїде міністр закордонних справ Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Поки що не дав остаточної відповіді щодо своєї присутності президент Сербії Олександр Вучич, який пообіцяв визначитися не пізніше 21 жовтня.

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, президент Сербії Александар Вучич зетелефонував російському президенту Володимиру Путіну вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він назвав розмову "хорошою, відкритою, довгою і змістовною".

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