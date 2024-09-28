Китай, Бразилія та ще 10 країн виступили проти ядерних погроз щодо України

В ООН оприлюднили спільну заяву, в якій країни закликають утримуватися від погрози застосування ядерної зброї в контексті війни Росії проти України. Серед підписантів заяви - КНР і Бразилія.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Китай і Бразилія виступили зі спільним закликом проти будь-якого застосування або погрози застосування ядерної зброї в контексті війни Росії проти України.

"Ми закликаємо утримуватися від застосування або погрози застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної зброї", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій в п'ятницю, 27 вересня, в Організації Об'єднаних Націй (ООН), яку також підписали 10 інших країн, зокрема Індонезія, Південноафриканська Республіка (ПАР) і Туреччина.

Автори та підписанти заяви попередили й про небезпеку імовірних ударів по атомних станціях, про що раніше говорив під час виступу в Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський.

"Цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають ставати цілями військових операцій", - йдеться в документі.

Ця заява пролунала на тлі нещодавніх заяв президента РФ Володимира Путіна про необхідність переглянути доктрину застосування російської ядерної зброї.

Напередодні президент РФ запропонував змінити принципи застосування ядерної зброї та оновити Основи державної політики в галузі ядерного стримування.

"Агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію", - заявив серед іншого він.

Путін обґрунтував свою пропозицію "динамічною зміною" поточної воєнно-політичної обстановки і "виникненням нових джерел військових загроз і ризиків" для РФ та її союзників.

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