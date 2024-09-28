День ангела 28 вересня: кого та як вітати з іменинами

28 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 вересня

28 вересня 2024 року привітайте з іменинами Валентина, В'ячеслава, Георгія, Івана, Кирила, Макара, Марка, Нестора, Олександра, Остапа, Ганну, Марію, Тетяну, Уляну.

Валентин — латинське походження, означає "здоровий". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає чудовим другом, який вміє вислухати і дати пораду.

В'ячеслав — зі старослов'янської мови перекладається як "здобув велику славу". В дитинстві прагне до першості. В дорослому віці стає вірним і безкорисливим.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "землероб". В дитинстві часто свариться з однолітками. В дорослому віці стає розважливим.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає дещо запальним, довірливим і наївним.

Кирило — давньогрецьке походження, перекладається як "пан". В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає дуже сильним емоційно, життєрадісним.

Макар — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "блаженний". В дитинстві часто невпевнений в собі. В дорослому віці стає скромним і врівноваженим.

Марк — латинське слово, означає "мужній". В дитинстві відважний. В дорослому віці стає сміливим, має внутрішню силу.

Нестор — давньогрецьке ім'я, перекладається як "той, хто повертається додому". В дитинстві справедливий. В дорослому віці стає мудрим, оптимістичним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві артистичний. В дорослому віці стає мрійливим, напористим, активним.

Остап — з давньогрецької мови тлумачиться як "стійкий". В дитинстві любить загадки. В дорослому віці стає завзятим і цілеспрямованим.

Ганна — давньогрецьке ім'я, означає "добродушна". В дитинстві ласкава і добра. В дорослому віці стає успішною, цілеспрямованою.

Марія — давньоєврейське походження, перекладається як "кохана". В дитинстві ніжна і спокійна. В дорослому віці стає чуйною і теплою.

Тетяна — давньогрецьке ім'я, перекладається як "упорядниця". В дитинстві має лідерські якості. В дорослому віці стає впертою, часто йде напролом.

Уляна — латинське ім'я, тлумачиться як "кучерява". В дитинстві справедлива і слухняна. В дорослому віці стає добродушною, чесною і порядною.

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і даруючи тобі радість та спокій.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, допомагаючи тобі у всіх справах і даруючи тобі мир і спокій.

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З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та успіхів у всіх починаннях. Нехай твій ангел завжди веде тебе правильним шляхом.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе у всіх життєвих ситуаціях і даруючи тобі щастя та благополуччя.

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від усіх бід і негараздів, даруючи тобі мир і спокій.

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