У Кривому Розі - троє постраждалих унаслідок ворожого удару

Частину з них госпіталізовано.

На зараз станом після ворожої атаки у Кривому Розі - троє постраждалих.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомленні у соціальних мережах.

Двох госпіталізовано до лікарні. Середньої важкості, життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури міста.

Район дуже щільної багатоповерхової забудови. Дуже багато пошкоджень у будинках та об'єктах бізнесу.

На місці працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПК "Центральний", вул. Романа Шухевича 19. Будівельні матеріали вже відвантажуються із матеріального резерву.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні будівлі, автомашини, поранення отримали 17 людей.

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