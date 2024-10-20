Росіяни завдали удару по Харкову: що відомо про наслідки

У деяких районах міста виникли проблеми з електропостачанням.

Увечері в неділю, 20 жовтня, у трьох районах Харкова пролунали вибухи. Російська авіація атакувала місто керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, після ударів по місту російських терористів у деяких районах Харкова виникли проблеми з електропостачанням.

Згодом Ігор Терехов уточнив, що один "приліт" стався в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.

"На дану хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих", - написав він.

Ще один удар російські терористи завдали по Київському району міста. За інформацією, яка потребує підтвердження, біля одного з супермаркетів пошкоджено автозаправку.

"Профільні екстрені служби виїхали на місця ворожих влучань у Харкові. Огляд триває", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, армія РФ намагається просуватися у Харківській області. Окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. Українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

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