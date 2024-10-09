Росіяни вбили 37-річного волонтера Тиграна Галустяна: подробиці трагедії

У Харкові попрощалися з волонтером, який загинув під час евакуації на Донеччині. 37-річний Тигран Галустян дістав смертельні травми 6 жовтня. Це сталося біля Гірника, куди волонтери їхали забирати людей. Утім, дорогою в евакуаційний бус влучив російський дрон.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

"Це та людина, яка постійно в якесь пекло лізла задля допомоги іншим людям", - каже керівник евакуації пошуково-рятувального загону "Троянда на руці" Данило Захарченко.

Цю світлину друзі зробили за 15 хвилин до смерті Тиграна дорогою до Гірника, що на Донеччині. Їхали евакуйовувати людей зі справжнього пекла.

"Ми їхали, як завжди жартували і знімали відео. Міркували про те що все буде добре. Ми їхали евакуювати людей і нам доклали що там є дівчина, 2-місячна дитина і її треба разом з поліцією витягти з того пекла", - каже керівник евакуації пошуково-рятувального загону "Троянда на руці" Данило Захарченко.

Автомобіль, який евакуював людей

Втім евакуаційний бус став ціллю для ворожого FPV-дрона. Згодом росіяни, вихваляючись, виклали момент влучання у своїх пабліках. З приписом: "знищення бандерівського фургону". Боєприпас влучив прямісінько у водія. За кермом був Тигран.

Пораненому надали допомогу і повезли до лікарні. Але усі зусилля були марні: від крововтрати волонтер загинув. У його товариша Данила діагностували контузію.

"Вибух був. Це був кумулятивний снаряд який прожигає броню. Він влучив в пах Тиграну. Тигран почав непритомніти. Я вискочив з машини і почав допомагати. Він був увесь в крові. Ми перегрузили його в іншу автівку і евакуювали його", - зазначає керівник евакуації пошуково-рятувального загону "Троянда на руці" Данило Захарченко.

Це була одна з сотень поїздок упритул до ворога. Для безпеки, твердять волонтери, було зроблено усе, що можливо в таких обставинах.

"Автівки броньовані були. На першій був РЕБ. В Першій сиділи два поліціянти. А в другій - Тигран та Данило. Ми славимося тим, що майже не маємо страху і їздимо туди, куди інші не їздять, а він серед нас був найсміливішим. Наші волонтери за час війни жодного разу не отримували поранень. І нормально виїжджали. Це перший такий випадок", - керівник евакуації пошуково-рятувального загону "Троянда на руці" Олександр Гуменюк.

Евакуаційний автобус

Сам Тигран свого часу опанував ази тактичної медицини, але собі зарадити не зміг. Хоч мав великий досвід, на його рахунку понад 3 сотні успішних евакуацій, кажуть колеги. Його згадують як найсміливішого серед команди.

За день до смерті Тиграна у Харкові відкрили алею пам’яті загиблих волонтерів. На одному з дерев майорітиме стрічка і його ім'ям.

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