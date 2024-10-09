Россияне убили 37-летнего волонтера Тиграна Галустяна: подробности трагедии

В Харькове попрощались с волонтером, который погиб во время эвакуации в Донецкой области. 37-летний Тигран Галустян получил смертельные травмы 6 октября. Это произошло возле Горняка, куда волонтеры ехали забирать людей. Впрочем, по дороге в эвакуационный бус попал российский дрон.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

"Это тот человек, который постоянно в какой-то ад лез ради помощи другим людям", - говорит руководитель эвакуации поисково-спасательного отряда „Роза на руке“ Даниил Захарченко.

Эту фотографию друзья сделали за 15 минут до смерти Тиграна по дороге в Горняк, что в Донецкой области. Ехали эвакуировать людей из настоящего ада.

"Мы ехали, как всегда шутили и снимали видео. Рассуждали о том, что все будет хорошо. Мы ехали эвакуировать людей и нам доложили что там есть девушка, 2-месячный ребенок и ее надо вместе с полицией вытащить из того ада", - говорит руководитель эвакуации поисково-спасательного отряда „Роза на руке“ Даниил Захарченко.

Автомобиль, эвакуировавший людей

Впрочем эвакуационный бус стал целью для вражеского FPV-дрона. Впоследствии россияне, хвастаясь, выложили момент попадания в своих пабликах. С припиской: «уничтожение бандеровского фургона». Боеприпас попал прямо в водителя. За рулем был Тигран.

Раненому оказали помощь и повезли в больницу. Но все усилия были напрасны: от кровопотери волонтер погиб. У его товарища Даниила диагностировали контузию.

"Взрыв был. Это был кумулятивный снаряд, который прожигает броню. Он попал в пах Тиграну. Тигран начал терять сознание. Я выскочил из машины и начал помогать. Он был весь в крови. Мы перегрузили его в другую машину и эвакуировали его", - отмечает руководитель эвакуации поисково-спасательного отряда „Роза на руке“ Даниил Захарченко.

Это была одна из сотен поездок вплотную к врагу. Для безопасности, утверждают волонтеры, было сделано все, что возможно в таких обстоятельствах.

"Машины бронированные были. На первой был РЭБ. В первой сидели два полицейских. А во второй - Тигран и Даниил. Мы славимся тем, что почти не имеем страха и ездим туда, куда другие не ездят, а он среди нас был самым смелым. Наши волонтеры за время войны ни разу не получали ранений. И нормально выезжали. Это первый такой случай", - руководитель эвакуации поисково-спасательного отряда „Троянда на руке“ Александр Гуменюк.

Эвакуационный автобус

Сам Тигран в свое время овладел азы тактической медицины, но себе помочь не смог. Хотя имел большой опыт, на его счету более 300 успешных эвакуаций, говорят коллеги. Его вспоминают как самого смелого среди команды.

За день до смерти Тиграна в Харькове открыли аллею памяти погибших волонтеров. На одном из деревьев развевается лента и его именем.

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