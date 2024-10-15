Одне з великих міст України може стати непридатним для життя: експерт про плани РФ

Окупанти можуть знищувати населені пункти дешевими авіабомбами.
Армія РФ хоче взяти Харків під вогневий контроль. Окупанти за допомогою КАБів можуть спробувати зробити північ міста непридатним для проживання.
Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю "Главреду".
Російські окупанти можуть вдатися до тактики терору - масово використовувати КАБи, щоб "пробити собі шлях до міста",
"Така загроза є і вона може бути реалізована... Кориговані авіабомби – звичайно, страшна зброя. Ми бачимо, як швидко росіяни зруйнували Вовчанськ. І Авдіївку теж було розбито набагато швидше, ніж той самий Бахмут.", - розповів Ступак.
За допомогою КАБів росіяни можуть знищувати Харків, аби люди звідти переїхали до інших міста. Наприклад, до Києва, Дніпра, Житомира, Чопа, Ужгорода та інших міст, і стали внутрішньо переміщеними особами.
За словами Ступаув, це одна з цілей РФ. Адже тоді буде нове навантаження на бюджет, оскільки цим людям необхідно буде виплачувати допомогу. Крім того, бізнес закриється і не зможе сплачувати податки.
"Росія застосовує КАБи приблизно за таким принципом: не долетіла перша бомба – нічого страшного, долетить друга та третя. Це ж не ракета ціною в один чи кілька мільйонів доларів. Кинули один КАБ, другий, третій – і переорали всю землю. Нічого не лишається. І, на жаль, ми поки що нічого не можемо цьому протиставити.", - зазначає Ступак.
Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, чи готується РФ до нового наступу на Харків. Він наголосив, що армія РФ намагається просуватися у Харківській області, аби взяти обласний центр під вогневий контроль.
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