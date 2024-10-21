Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

Продолжается вражеская атака на Украину. Россияне традиционно используют ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп БПЛА из Киевщины курсом на Житомирщину.

2. Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

3. БпЛА с севера Тернопольщины курсом на Хмельнитчину.

4. БпЛА в Кировоградской области, курс — западный.

5. БпЛА в Черкасской области, курс — юго-западный.

6. Несколько БПЛА на Полтавщине постоянно меняют курс.

Напомним, чтов Киеве работают силы ПВО.

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