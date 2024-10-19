США готовы пригласить Украину в НАТО при определенных условиях - Le Monde

Ситуация может измениться после выборов в США.

В случае победы Камалы Гаррис на предстоящих президентских выборах в США Байден может начать работу над приглашением Украины в НАТО еще в переходный период. Кроме того, по мнению США, может повлиять позиция Берлина.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

Отмечается, что американский президент воспользовался коротким визитом в Германию в пятницу, 18 октября, в Берлине, чтобы поговорить с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Кейром Стармером, в частности, об Украине.

Следовательно, изменение позиции Вашингтона может также повлиять на изменение отношения Берлина, который выступает против быстрого включения Украины в Альянс.

"Это амбициозный план, поднимающий сложные вопросы, по которым нет спонтанного совпадения мнений", — сказал изданию один из дипломатов.

В издании добавили, что сами американцы уже не имеют принципиальных возражений против простого приглашения. В случае если Кпипла Гаррис победит на выборах, Байден сможет двигаться в этом направлении в течение определенного периода.

В то же время, если победителем из предвыборной гонки выйдет Трамп, то ситуация может кардинально измениться.

Добавим, пока нет консенсуса по поводу того, чтобы предложить Украине вступление.

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