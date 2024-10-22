У Селидовому тривають бої у місті - військовий оглядач

Ворог зміг просунутися у приватному секторі на сході.

У Селидовому ворог підібрався майже впритул до північних кварталів міста та намагається їх обійти, щоб надалі вийти на трасу Селідове-Покровськ.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"З іншого боку, окупанти майже зачепилися вже за околиці Вишневого. Там буквально 300-400 метрів залишилося. Це ще одна дорога. Третя та остання дорога, вже у бік Курахового, перерізана", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що почалися міські бої у Селидовому.

Ворог зміг просунутися ~500 м у приватному секторі на сході.

"Але наскільки б ворог не просунувся у місті, бої в цілому закриються дуже швидко у разі перерізання двох останніх шляхів з Селидового (Вишневе та на північному заході від міста)", - резюмував оглядач.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що військові медики зіштовхнулися з неочікуваними проблемами у прифронтовому Селідовому.