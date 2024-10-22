Ворог знову використав проти України ударні безпілотники: куди рухаються

У ніч проти 22 жовтня 2024 року росіяни знову використали проти українців безпілотники.

Через це оголошена повітряна тривога та працюють сили ППО.

Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зокрема:

Ударні БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, постійно змінюють курс.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

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Нагадаємо, аналітики OSINT-спільноти Tracking ще у вересні повідомляли подробиці про накопичення ворогом ракет Х-101 та можливий масований обстріл у найближчому майбутньому.

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