Ворог знову використав проти України ударні безпілотники: куди рухаються

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 22 жовтня 2024 року росіяни знову використали проти українців безпілотники.
Через це оголошена повітряна тривога та працюють сили ППО.
Про це заявили у Повітряних Силах ЗСУ.
Зокрема:
- Ударні БпЛА в західній та південній частинах Сумщини, постійно змінюють курс.
-
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Нагадаємо, аналітики OSINT-спільноти Tracking ще у вересні повідомляли подробиці про накопичення ворогом ракет Х-101 та можливий масований обстріл у найближчому майбутньому.
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