Південна Корея може відправити війська до України – Newsweek

Південнорейські військові будуть надавати інформацію про тактику солдат КНДР, а також працюватимуть перекладачами, якщо північнокорейці потраплять у полон.

Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал до України після того, як КНДР відправила своїх солдатів воювати на боці РФ.

Про це пише Newsweek.

За інформацією ЗМІ, Сеул зараз розглядає таку можливість. Південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладу, якщо північнокорейські солдати будуть захоплені в полон. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було. Пізніше Міністерство оборони Південної Кореї заявило на прес-брифінгу, що відкрите до перегляду позиції щодо можливого постачання летальної зброї в Україну. До цього Сеул офіційно надавав Києву лише гуманітарну допомогу.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

Сьогодні стало відомо, що МЗС Південної Кореї викликало російського посла через військових КНДР у війні проти України.

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