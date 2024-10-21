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Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР

Рютте попередив про "значну ескалацію" в разі залучення військових КНДР

Генсек НАТО Марк Рютте / Фото: Associated Press

Відправка військ Північної Кореї воювати разом з Росією в Україні означатиме значну ескалацію, зазначив Генсек НАТО.

Участь північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії означатиме "значну ескалацію".

Про це написав генеральний секретар НАТО Марк Рютте у X.

За словами Рютте, він провів розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йольом. Генсек зазначив, що вони спілкувалися про партнерство Північноатлантичного альянсу з Сеулом, оборонно-промислове співробітництво й безпеку в Євроатлантичному й Індо-Тихоокеанському регіонах. 

"Відправка військ Північної Кореї воювати разом з Росією в Україні означатиме значну ескалацію", – написав Рютте.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила подробиці про те, яких військових Північна Корея відправила на війну проти України, і як їх переправляли до Росії.

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