КНДР відправила на війну до України елітний підрозділ "бойових рабів"

Зокрема, воювати за РФ був відправлений спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі.

Розвідка Південної Кореї повідомила подробиці про те, яких військових Північна Корея відправила на війну проти України, і як їх переправляли до Росії.

Про це повідомляє BILD.

У вересні до Росії були відправлені 1500 північнокорейських військових. Супутники зафіксували чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких солдати з КНДР припливли з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Після цього було зафіксовано збільшення кількість перельотів російських військово-транспортних літаків Ан-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Вони також могли перевозити північнокорейських бійців.

Щонайменше 400 прибулих північнокорейських військових тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південнокорейської розвідки, солдатам видали підроблені документи, російські паспорти. Військових видають за бурятів та якутів.

Автор статі Петер Тіде звернув увагу, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 5 жовтня відвідав спецпідрозділ Корейської народної армії у Західному окрузі. Цей підрозділ вважається одним із найжорстокіших у світі. Згадані гвардійці раніше охороняли батька північнокорейського диктатора Кім Чен Іра. В той період на відео було знято, як вони кулаками, руками і молотами розбивали бетонні плити, поставлені на тіла товаришів.

Оглядач BILD назвав цих бійців "бойовими рабами", тому що вони виросли в інформаційному вакуумі без будь-якого зовнішнього впливу. Військових обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" і ворогів "улюбленого лідера". Швидше за все, саме вони були відправлені воювати проти України.

Військові з Північної Кореї / Скриншот з відео

До слова, джерела видання LIGA.net в ГУР Міноборони України повідомили, що Північна Корея передала Росії 11 тис. піхотинців.

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