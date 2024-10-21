Ворог не припиняє штурмів: у Генштабі повідомили, де найгарячіше

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 67.

Про це інформують у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців. Тоді як Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.

"На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат", - йдеться в повідомленні.

Загарбники продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. Від початку доби там відбулось два марні штурми противника.

Від початку доби на Краматорському напрямку авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.

На Торецькому напрямку агресор один раз намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. По цьому ж місту окупанти завдали ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки.

"Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, дев'ять боєзіткнень – ще тривають", - зазначили в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів у бік населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Георгіївка, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

"На решті напрямків – без особливих змін. Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали четверо людей.

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