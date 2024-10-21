"Передусім – фронт": Зеленський провів нараду з військовим керівництвом

Зокрема, за підсумками наради були оновлені завдання для переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський провів 21 жовтня нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

Про це глава держави написав у Мережі.

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", – йдеться в заяві Зеленського.

Президент заслухав детальну доповідь Сирського щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога. Окремо обговорювалася Курська операція. Там українські сили зберігають позиції та не дозволяють ворогу розширювати війну на своїй землі.

Глава держави зазначив, що замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, Сили оборони створили буферну зону поблизу кордону на території РФ. Зеленський подякував усім українським воїнам за хоробрість.

"Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", – зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що за підсумками наради були оновлені завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Зеленський провів нараду з Сирським, Умєровим і Баргилевичем / Фото: Офіс президента України

До слова, кількома днями раніше Зеленський заявив, що до кінця 2024 року Україна отримає два пакети військової допомоги від США на 500-750 млн дол.

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