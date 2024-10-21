За ким зараз "полюють" роботодавці в Україні: демографиня розповіла

З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні – це той, кому вже виповнилося 60 років.

На сьогодні в Україні мобілізованих чоловіків на робочих місцях замінюють жінки, а також чоловіки старшого віку – саме на них зараз переорієнтовуються роботодавці.

Про це директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова повідомила в інтерв'ю Spiegel.

Зазначається, що війна в Україні дуже негативно вплинула на економіку. А мобілізація змінила ринок праці, і роботодавці були вимушені змінити підходи до пошуку працівників.

За словами Лібанової, на робочих місцях мобілізованих чоловіків замінюють жінки, а також чоловіки старшого віку. Саме за ними зараз "полюють" роботодавці.

"З погляду роботодавця, ідеальний працівник сьогодні – це той, кому вже виповнилося 60 років, і тому його не можна призвати до армії", – сказала демографиня.

За оцінками Міністерства економіки України, країні зараз потрібні додаткові 4,5 млн працівників. Однак, зауважила експертка, нестача робочих рук була помітна ще до війни.

Лібанова також повідомила про темпи міграції в Україні. Так, за перші два тижні повномасштабної війти за кордон виїхали 1,5 млн людей, і зараз не помітно суттєвих сплесків міграції в той чи інший бік. Щодо міграції всередині України, то спочатку багато громадян переселялися з північного сходу і південного сходу країни переважно у напрямку заходу України. Але від восени 2022 року дедалі більше людей поселяються у центрі Україні.

Нагадаємо, у вересні видання Reuters опублікувало статтю про те, як підприємства в Україні намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів і працівників старшого віку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.