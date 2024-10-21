Окупанти вивісили прапор КНДР на Донеччині (фото)

У ЦПД пояснили, в чому мета таких дій ворога.
Російські пропагандистські пабліки опублікували фото, на якому зображено прапор КНДР біля нещодавно захопленого ворого села Цукурине на Покровському напрямку
Прапор КНДР з'явився поруч із російським триколором.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що історія з північнокорейським прапором є виключно елементом інформаційних операцій.
На його думку, росіяни зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України.
"Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Тому і будуть історії про прапори, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу", – зазначив Коваленко.