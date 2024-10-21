Окупанти вивісили прапор КНДР на Донеччині (фото)

У ЦПД пояснили, в чому мета таких дій ворога.

Російські пропагандистські пабліки опублікували фото, на якому зображено прапор КНДР біля нещодавно захопленого ворого села Цукурине на Покровському напрямку

Цукурине на карті / Фото: Deepstatemap

Прапор КНДР з'явився поруч із російським триколором.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що історія з північнокорейським прапором є виключно елементом інформаційних операцій.

На його думку, росіяни зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України.

"Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги. Тому і будуть історії про прапори, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу", – зазначив Коваленко.

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