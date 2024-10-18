Прем’єр Британії прокоментував участь військ КНДР у війні в Україні

Участь військових з Північної Кореї на боці Російської Федерації у війні проти України свідчить про "рівень відчаю" Кремля.

Про це під час пресконференції в Берліні заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, пише "ЄП".

Він наголосив, "бачив повідомлення" про залучення військ КНДР на стороні Росії. Втім, політик не уточнив, чи має такі дані Велика Британія.

"Якщо це правда, то, на мою думку, це свідчить про рівень відчаю… Для мене це видається радше актом відчаю, ніж будь-чим іншим", - наголосив Стармер.

Прем’єр Британії також згадав про дані, які вказують на виснаження Росії – зокрема те, що війна поглинає 40% її бюджету, а минулого місяця зафіксували найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецназу.

Читайте також:

Солдати Північної Кореї воюють з росіянами проти України!