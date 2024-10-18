Премьер Британии прокомментировал участие войск КНДР в войне в Украине

Участие военных из Северной Кореи на стороне Российской Федерации в войне против Украины свидетельствует об "уровне отчаяния" Кремля.

Об этом во время пресс-конференции в Берлине заявил британский премьер-министр Кир Стармер, пишет "ЕП".

Он подчеркнул, "видел сообщения" о привлечении войск КНДР на стороне России. Впрочем, политик не уточнил, есть ли такие данные в Великобритании.

"Если это правда, то, по моему мнению, это свидетельствует об уровне отчаяния… Для меня это кажется скорее актом отчаяния, чем чем-либо другим", — подчеркнул Стармер.

Премьер Британии также упомянул о данных, указывающих на истощение России – в частности, что война поглощает 40% ее бюджета, а в прошлом месяце зафиксировали самый высокий уровень ежедневных потерь российских сил за все время полномасштабного вторжения.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназа.

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