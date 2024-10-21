"Прежде всего – фронт": Зеленский провел совещание с военным руководством

В частности, по итогам совещания были обновлены задачи для переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 21 октября совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Об этом глава государства написал в Сети.

"Прежде всего – фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, снабжение, комплектование бригад", – говорится в заявлении Зеленского.

Также читайте В 2022 году Украина вела тайные переговоры с РФ: Умеров раскрыл подробности в интервью WP

Президент заслушал подробный доклад Сырского по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага. Отдельно обсуждалась Курская операция. Там украинские силы сохраняют позиции и не разрешают врагу расширять войну на своей земле.

Глава государства отметил, что вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, Силы обороны создали буферную зону у границы на территории РФ. Зеленский поблагодарил всех украинских воинов за храбрость.

"Но особый упор – пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что по итогам совещания были обновлены задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Зеленский провел совещание с Сырским, Умеровым и Баргилевичем / Фото: Офис президента Украины

К слову, несколькими днями ранее Зеленский заявил, что до конца 2024 года Украина получит два пакета военной помощи от США на 500-750 млн дол.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.