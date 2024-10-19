Зеленский объяснил, благодаря чему удалось вернуть из плена 95 украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что последний обмен пленными, во время которого удалось вернуть домой 95 украинцев, состоялся благодаря сильной позиции Украины и украинским воинам, пополняющим обменный фонд.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в субботу, 19 октября.

“Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только добывается. Благодарю всех, кто это обеспечивает”, — сказал президент.

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Зеленский отметил, что среди освобожденных из плена украинцев большинство — рядовые и сержанты, но есть также 26 офицеров.

"Защитники Мариуполя, в целом Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины. Среди них "азовцы". Также Максим Буткевич – украинский правозащитник, ушедший защищать Украину после начала полномасштабной войны”, — перечислил он.

По словам президента, всем, кого вернули, сейчас оказывается необходимая помощь.

“Мы работаем дальше, чтобы освобождать наших людей: военных и гражданских. И это очень сложный процесс, но чем результативнее мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть и других. Мы выясняем судьбу каждого, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех”, – заверил он.

Владимир Зеленский выразил благодарность Вооруженным Силам, Службе безопасности Украины, ГУР, Офису, МВД, омбудсмену, Координационному штабу – всем, кто вовлечен в обмен пленных.

“Спасибо также нашим партнерам – тем странам и лидерам, которые усиливают наши позиции в этой работе. И всегда, когда есть такая возможность, мы говорим с лидерами во время визитов о том, что украинцы должны быть дома – все, кто захвачен Россией”, — подытожил президент.

Украинцы должны быть дома все - Зеленский

Напомним, Координационный штаб провел 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 защитников Украины.

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