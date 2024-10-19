Чем Shahed-101 отличается от обычного беспилотника: авиационный эксперт объяснил

Shahed-101 – это не какое-то уникальное изделие, оно существовало и раньше. Ключевой задачей россиян было создать максимально дешевое изделие, которое будет иметь большую дальность полета, но в то же время оно будет уступать либо аэродинамическим характеристикам, либо иметь уменьшенную боевую часть. То есть это возможность производить такие изделия, независимо от условий производства.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире КИЕВ24, отвечая на вопрос, чем Shahed-101 отличается от обычного беспилотника.

"Если говорить о появлении таких средств, то мы видим, что раньше такие средства не обнаруживались. Так что обнаружение таких средств может свидетельствовать о том, что либо Россия начала экспериментировать с этим изделием, получив определенные документы на его изготовление от самого Ирана, либо, возможно, даже получила небольшое количество комплектов от Ирана для того, чтобы протестировать это изделие в боевых условиях и дальше принимать решение либо о закупке определенной партии этих изделий, либо о производстве их на территории самой Российской Федерации", – говорит он.

Также читайте Украина ежемесячно изобретает новые РЭБ – The Times

Кроме того, для наглядности авиаэксперт сравнил беспилотники "Ланцет" и Shahed-101.

"Вторая важная составляющая, по этим характеристикам, наверное, не очень корректно сравнивать это изделие с "Ланцетом", потому что если его сравнивать с "Ланцетом", то мы должны понимать, что там несколько более мощная боевая часть, кроме того, они имели развитие этого изделия, и имеют там несколько типов боевых частей, в том числе с проницаемой, которая предназначена для прохождения средств пассивной защиты от беспилотников. Если сравнивать это ("Ланцет" – ред.), соответственно, с Shahed-101, то он по своим характеристикам больше напоминает собой фактически такую следующую итерацию развития или FPV-дронов, или таких ударных беспилотников", – подытожил Богдан Долинце.

Напомним, в Сети показали сбитый над Украиной вражеский "Шахед" черного цвета.

В конце прошлого 2023 года российская оккупационная армия начала атаковать Украину беспилотниками Shahed черного цвета.

Как Воздушные силы сбивают Shahed в небе над Украиной

Читайте также: