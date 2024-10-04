Атаки сотнями Shahed ночью и днем: эксперт рассказал, к чему готовиться

Военный эксперт рассказал, как можно противодействовать вражеским атакам и почему каждый должен стать частью ПВО.

Россия продолжает увеличивать количество средств воздушного нападения на Украину. В позапрошлую ночь россияне запустили 105 беспилотников типа "Shahed", которыми атаковали 15 областей Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 78 ударных БпЛА. По информации Воздушных сил, один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских БпЛА локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.

Надо готовиться к постоянным атакам

Как уже сообщал ТСН.ua, враг будет пытаться усиливать воздушные атаки, чтобы осуществлять их в круглосуточном режиме.

"РФ увеличивает количество средств воздушного нападения и, очевидно, будет делать это в дальнейшем. Они масштабируют атаки именно "Шахедами" и пытаются выйти на постоянный режим, чтобы осуществлять их ежедневно и не только ночью, но и днем. К этому нам стоит готовиться. И не только силам противовоздушной обороны, но и обычным гражданам, которым придется учиться жить в таких условиях – постоянных атак", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг.).

Смогут запускать более сотни дронов

Что касается возможностей производства дронов в России, то эксперт отмечает, что раньше он был в пределах десятков, а сейчас уже исчисляется сотнями. Это было очень заметно по запускам вражеских БПЛА в сентябре.

"Враг масштабирует производство дронов и усиливает этот процесс, чтобы можно было запускать по Украине под сотню ударных дронов. А если это масштабирование будет происходить и дальше, это означает для нас, что ежедневный запуск будет более сотни ударных БпЛА", – прогнозирует Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, чтобы это прекратить, нам нужно бить именно по заводам, где собирают дроны. Конечно, это уже отчасти происходит. Но чтобы эффективно уничтожать заводы по производству дронов нужно дальнобойное оружие и разрешения от наших союзников на нанесение ударов по территории РФ.

На предприятиях должны появиться специалисты по РЭБ

Военный эксперт подчеркивает, что нам нужно повышать потенциал имеющихся средств ПВО, которые должны уничтожать нашествие дронов.

"Кроме того, очень важно распространять средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и средства подавления по воздушным целям. Дело в том, что этим могут заниматься не только Силы обороны Украины, но и гражданские предприятия не только подчинены ВПК. Там должны появляться специалисты ПВО, которые будут эффективно использовать средства РЭБ для подавления враажеских целей", – отмечает Игорь Романенко.

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Каждый должен стать частью ПВО

Эксперт подчеркивает, что ситуация у нас складывается такая, что, так или иначе, каждый украинский гражданин должен становиться в какой-то степени специалистом по противовоздушной обороне.

"Работник должен знать базовую информацию о средствах воздушного нападения и как действовать во время их применения, а также решать вопросы со своим руководством, каким образом можно защитить конкретное предприятие в городе. Кстати, государство предоставило на это разрешение, но поскольку все средства в первую очередь направляет на обеспечение Сил обороны, то предприятия должны сами продумывать и решать эти вопросы. К тому же общество в этом плане у нас ловчее, чем какая-то государственная структура. Поэтому инициативность украинцев нужно направлять на проработку вопросов, связанных с ПВО", – отмечает военный эксперт.

Сколько еще будут продолжаться дроновые атаки?

Игорь Романенко добавляет, что Россия не прекратит атаки "Шахедами", потому что это значительно более дешевое средство воздушного нападения, чем использование ракет.

"Враг будет продолжать масштабировать их производство и запуск, прежде всего для того, чтобы морально и психологически давить на наше население, а во-вторых – попытаться истощить нашу систему ПВО благодаря постоянным атакам. Также не забывайте, что враг пытается совершенствовать свои ударные дроны. Поэтому эта борьба будет продолжаться до конца ведения боевых действий в этой войне", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что ракетно-дроновые удары по Украине могут стать круглосуточными: что задумал диктатор Путин.

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