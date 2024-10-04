На Луганщине сгорело целое село, оккупированное уже 10 лет

Когда в селе пылали дома, спасатели просто не приезжали.

В Луганской области огнем уничтожено оккупированное россиянами село Устиновка. Все из-за бездействия оккупационных властей и чрезвычайников.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Лысогор написал в Сети, что из-за бездействия оккупационных властей и пожарных так называемой "ЛНР" огнем уничтожено еще одно село — Устиновка Довжанской громады.

Отмечается, что за более 10 лет оккупации жители села не видели ни одной единицы специальной техники, которая выполняла бы превентивные мероприятия. Не приезжали и спасатели, когда горели дома.

"О сожженных деревнях захватчики не упоминают в собственных СМИ — не пишут о сгоревшей Христофоровке, не сообщают о последствиях пожаров в Щедрищево, других населенных пунктах, которые они решили не спасать от стихии", — говорится в заявлении Лысогора.

К слову, ранее глава ОВА сообщал, что в оккупированном Луганске из-за нехватки кадров заводы нанимают школьников, поскольку все остальные были мобилизованы врагом.

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