На Луганщині згоріло ціле село, окуповане вже 10 років

Коли в селі палали хати, рятувальники просто не приїжджали.

У Луганській області вогнем знищено окуповане росіянами село Устинівка. Усе через бездіяльність окупаційної влади та надзвичайників.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Лисогор написав у Мережі, що через бездіяльність окупаційної влади і пожежників так званої "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка Довжанської громади.

Зазначається, що за понад 10 років окупації жителі села не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не приїжджали і рятувальники, коли палали хати.

"Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ – не пишуть про згорілу Христофорівну, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", – йдеться в заяві Лисогора.

До слова, раніше очільник ОВА повідомляв, що в окупованому Луганську через нестачу кадрів заводи наймають школярів, оскільки всі інші були мобілізовані ворогом.

Читайте також: