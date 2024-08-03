В окупованому Луганську на заводах працюють діти: які причини

У Луганську через нестачу кадрів заводи наймають школярів, оскільки всі інші були мобілізовані окупантами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

"Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестата про середню або середню спеціальну освіту, деякі тільки перевелися до 9 класу", — розповів він.

Лисогор зазначив, що через мобілізацію багатьох працівників підприємство було змушене звернутися до Центру зайнятості. Однак там охочих працювати виявилося небагато — переважно школярі.

Нагадаємо, у 2014 році місто було окуповане Росією за допомогою місцевих сепаратистських сил і стало столицею самопроголошеної Луганської Народної Республіки, яка існувала як самопроголошене державне утворення з 2014 по 2022 рік.

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