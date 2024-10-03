"В Купянске не осталось ни одного целого дома" — глава РВА

В городе Купянск Харьковской области уже не осталось ни одного дома.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник районной военной администрации Андрей Канашевич.

Он отметил, что поддерживать жизнеобеспечение города с каждым днем все сложнее.

На сегодняшний день на правом берегу Купянска до сих пор живут около 3 тысяч человек.

"Как минимум — нет окон. Есть повреждения крыш, стен", — отметил чиновник.

"Это уже не тот Купянск, которым он был после деоккупации два года назад. Постоянные массированные обстрелы российских войск, по его словам, не позволяют избавиться от последствий, которые оккупанты нанесли ранее ", — добавили в сообщении.

Накануне Канашевич сообщил об усложнении ситуации на линии фронта в районе.

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