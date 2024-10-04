В Раде объяснили, почему проблемно повысить украинцам минимальную зарплату

Пока экономическая ситуация в стране не позволяет повысить выплаты.

Увеличение минимальной заработной платы в Украине даже на 100 грн в 2025 году потребует от бюджета 5,3 млрд грн, что делает значительное повышение финансово затруднительным.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины из бюджета Роксолана Подласа в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По ее словам, прожиточный минимум не могут поднять до фактического уровня, поскольку к нему привязаны многие выплаты, а социальные стандарты могут быть пересмотрены только в случае роста ВВП.

Одним из важнейших элементов бюджета размер минимальной заработной платы. По словам Подласой, даже небольшое повышение, например, на 100 гривен может серьезно ударить по бюджету, требуя дополнительных 5,3 млрд грн.

Она отметила, что увеличение минимальной зарплаты на 1000 гривен – до 9 тысяч, приведет к дополнительным расходам бюджета более 50 млрд грн.

"Это представляет собой значительную финансовую нагрузку, особенно с учетом того, что экономика Украины еще не достигла уровня восстановления, который позволил бы такие расходы без риска для финансовой стабильности", — уточнила она.

Напомним, в Минсоцполитики считают, что прожиточный минимум недостаточен для покрытия потребностей человека и предлагается его заменить базовой социальной помощью. Новый подход предполагает, что размер пособия будет зависеть от состава семьи.

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются на уровне декабря 2024 года.

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