У Раді пояснили, чому проблемно підвищити українцям мінімальну зарплату

Збільшення мінімальної заробітної плати в Україні навіть на 100 грн 2025 року потребуватиме від бюджету 5,3 млрд грн, що робить значне підвищення фінансово скрутним.

Про це заявила очільниця комітету Верховної Ради України з бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю виданню"Інтерфакс- Україна".

З її слів, прожитковий мінімум не можуть підняти до фактичного рівня, оскільки до нього прив'язано багато виплат, а соціальні стандарти можуть бути переглянуті тільки в разі зростання ВВП.

Одним із найважливіших елементів бюджету є розмір мінімальної заробітної плати. За словами Підласої, навіть невелике підвищення, наприклад, на 100 гривень, може серйозно вдарити по бюджету, вимагаючи додаткових 5,3 млрд грн.

Вона зазначила, що збільшення мінімальної зарплати на 1000 гривень - до 9 тисяч, призведе до додаткових витрат бюджету понад 50 млрд грн.

"Це являє собою значне фінансове навантаження, особливо з урахуванням того, що економіка України ще не досягла рівня відновлення, який дозволив би такі витрати без ризику для фінансової стабільності", - уточнила вона.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вважають, що прожитковий мінімум недостатній для покриття потреб людини та пропонують його замінити базовою соціальною допомогою. Новий підхід передбачає, що розмір допомоги залежатиме від складу родини.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року.

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