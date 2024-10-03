Середня зарплата в Україні зросла: кому платять найбільше

В Україні за рік середня зарплата зросла на 20%. Найвищі доходи пропонують фахівцям у сфері ІТ, маркетингу, фінансів. Найнищі - у сфері освіти.

Про це повідомляє Моніторинг основних подій в економіці України від Мінекономіки.

У звіті наводять дані Держстату, за якими середня зарплата (до відрахування податків) у другому кварталі зросла до 20964 гривень. Крім того, на сайтах пошуку роботи середня "чиста" зарплата в резюме становить 20 503 гривень, у вакансіях — 19 674 гривень.

За даними Мінекономіки, у першому півріччі 2024 року середня зарплата штатних працівників у сфері Інформація та телекомунікації становить 49 831 гривню, у сфері Фінансова та страхова діяльність, — 39 503 гривень. Найнижча зарплата у сфері освіти — 13 862 гривні

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тисяч грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що 2025 року відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.

Нагадаємо, що від 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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