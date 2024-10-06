Агресор атакував Одесу "шахедами", у ДСНС розповіли про наслідки

Армія РФ знову атакувала шахедами Одещину, внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі.

Про це повідомили у ДСНС.

"Спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці. Залучили 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиницю техніки та 3 особи особового складу", — йдеться у повідомленні.

На жаль, одна людина зазнала важких травм і була госпіталізована.

Повідомляється, що вночі російські терористи атакували Одещину за допомогою ударних безпілотників та балістичних ракет. Сили протиповітряної оборони вели активну роботу, але в Одесі сталося загоряння торговельного обладнання в складській будівлі на площі 100 м². Загиблих та постраждалих немає, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок падіння уламків загорілася вантажівка, постраждав один чоловік, який був ушпиталений. Також осколками був пошкоджений газовий трубопровід, але витік газу швидко ліквідували рятувальники.

Крім того, внаслідок ракетної атаки постраждало цивільне суховантажне судно, проте люди не постраждали. Правоохоронці документують наслідки атаки росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, повітряні сили України повідомили про атаку, що сталася в ніч проти 6 жовтня 2024 року, коли російські окупанти завдали ударів по Україні за допомогою безпілотників та різних типів ракет.

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