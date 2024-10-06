Агрессор атаковал Одессу "шахедами", в ГСЧС рассказали о последствиях

В результате вражеской атаки пострадали склады и грузовые автомобили.

Армия РФ снова атаковала шахедами Одесщину, в результате чего пострадали складские помещения и грузовые автомобили.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные. Привлекли 47 спасателей и 12 единиц техники, а также от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единицу техники и 3 человека личного состава", — говорится в сообщении.

К сожалению, один человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Сообщается, что ночью российские террористы атаковали Одесскую область с помощью ударных беспилотников и баллистических ракет. Силы противовоздушной обороны вели активную работу, но в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 м². Погибших и пострадавших нет, пожарные оперативно ликвидировали пожар.

В результате падения обломков загорелся грузовик, пострадал один человек, который был госпитализирован. Также осколками был поврежден газовый трубопровод, но утечку газа быстро ликвидировали спасатели.

Кроме того, в результате ракетной атаки пострадало гражданское сухогруз, однако люди не пострадали. Правоохранители документируют последствия атаки россиян против гражданского населения.

Напомним, воздушные силы Украины сообщили об атаке, которая произошла в ночь на 6 октября 2024 года, когда российские кафиры нанесли удары по Украине с помощью беспилотников и различных типов ракет.

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