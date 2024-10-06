Россия более пяти часов атаковала Киев: какие последствия

Ночью россияне снова применили против Киева свои беспилотники. Вражеские дроны заходили волнами и по разным направлениям.

О деталях атаки сообщил глава КМВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО все российские БПЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — написал он.

Ранее сообщалось, что в столице слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги.

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